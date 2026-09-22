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НовостиОбщество22 сентября 2026 4:47

В Уфе задержалось 19 авиарейсов: отменилось два

В Уфе задержали 19 авиарейсов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии рассказало о дорожно-транспортной обстановке в регионе за прошедшие сутки.

В республике зарегистрировали три ДТП. Одно произошло в Уфе. Пострадали три человека, погибших нет. «Башавтотранс» сообщил, что дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в автобусах не было, было приостановлено два рейса.

Международный аэропорт «Уфа» не зафиксировал происшествий. Задержали 19 рейсов, отменили два. На линии Куйбышевской железной дороги происшествий не было.

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