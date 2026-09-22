Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2026 4:39

В Башкирии власти не стали чинить разбитую дорогу: жителям пришлось достучаться до чиновников через прокуратуру

Жители Башкирии добились ремонта дороги через прокуратуру и суд
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мелеузе чиновников обязали провести ремонт дороги. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку после коллективного обращения местных жителей. Они жаловались на ненадлежащее состояние автомобильной дороги на улице Тургенева. Проверка показала, что покрытие находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям безопасности: на нем есть многочисленные выбоины и просадки.

Прокуратура обратилась в суд с административным иском. Инстанция удовлетворила требования и обязал администрацию городского поселения провести диагностику, оценку технического состояния дороги и ее ремонт.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.