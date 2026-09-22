В Башкирии власти не стали чинить разбитую дорогу: жителям пришлось достучаться до чиновников через прокуратуру

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мелеузе чиновников обязали провести ремонт дороги. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку после коллективного обращения местных жителей. Они жаловались на ненадлежащее состояние автомобильной дороги на улице Тургенева. Проверка показала, что покрытие находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям безопасности: на нем есть многочисленные выбоины и просадки.

Прокуратура обратилась в суд с административным иском. Инстанция удовлетворила требования и обязал администрацию городского поселения провести диагностику, оценку технического состояния дороги и ее ремонт.

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