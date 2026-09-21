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НовостиПроисшествия21 сентября 2026 17:02

После падения футбольных ворот на 10-летнего мальчика под Уфой возбудили дело

Ребёнка госпитализировали с травмами
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфимском районе Башкирии возбудили уголовное дело после травмирования 10-летнего мальчика

В Уфимском районе Башкирии возбудили уголовное дело после травмирования 10-летнего мальчика

В Уфимском районе Башкирии возбудили уголовное дело после травмирования 10-летнего мальчика. На него упали металлические футбольные ворота. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

О происшествии стало известно из публикации в СМИ. Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали. По поручению руководителя республиканского управления Владимира Архангельского возбуждено дело о халатности.

Следователи устанавливают причины и условия случившегося. В ходе расследования они дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за безопасность на спортивном объекте. Ход дела Архангельский взял на личный контроль.