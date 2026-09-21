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НовостиОбщество21 сентября 2026 15:54

Правительство Башкирии наградило группу AY YOLA за продвижение региона

Музыкантам вручили почётный знак премьер-министра и почётную грамоту правительства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: правительство РБ

Фото: правительство РБ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Башкирии наградило музыкальную группу AY YOLA. Торжественная церемония прошла на заседании под руководством премьер-министра региона Андрея Назарова, сообщили в регионалном габмине.

Музыканты получили почётный знак премьер-министра и почётную грамоту правительства за заслуги в развитии культуры и продвижение имиджа республики. Назаров назвал коллектив настоящим культурным явлением, которое открывает Башкирию миру и соединяет традиции с современностью.

Почётный знак вручили солисту-мультиинструменталисту Ринату Рамазанову, саунд-продюсеру Руслану Шайхитдинову и солистке Адель Шайхитдиновой.

Группа AY YOLA стала широко известна после песни «Homay». Трек вошёл в первую пятёрку глобального чарта Shazam и набрал больше 3 млрд прослушиваний на разных площадках.

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