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НовостиОбщество21 сентября 2026 14:47

В Уфе продлено ограничение на Восточном выезде

Это связано с ремонтными работами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Минтранс РБ

Фото: Минтранс РБ

В северном тоннеле Восточного выезда в Уфе продлили ограничения движения по левой полосе. Они будут действовать до 31 октября . Об этом сообщили в Минтрансе Башкирии.

Движение перекрыто по направлению в сторону Уфы. Причина — работы по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

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