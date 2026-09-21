В Уфе продлено ограничение на Восточном выезде

Фото: Минтранс РБ

В северном тоннеле Восточного выезда в Уфе продлили ограничения движения по левой полосе. Они будут действовать до 31 октября . Об этом сообщили в Минтрансе Башкирии.

Движение перекрыто по направлению в сторону Уфы. Причина — работы по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

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