Минздрав: в Башкирии снизилось количество наркозависимых

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В Башкирии за первое полугодие текущего года зафиксировали 34 593 пациента с наркологическими расстройствами. Показатель составил 855,8 случая на 100 тысяч населения. За год он снизился на 4,1%, то есть на 1480 человек. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой доложил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

По его данным, республика держится ниже среднего уровня по Приволжскому федеральному округу и по России в целом. Впервые диагноз за шесть месяцев поставили 2059 жителям. Это 50,9 случая на 100 тысяч населения.

Стационарное лечение получили 9253 пациента. Наркологические отделения ежегодно принимают около 20 тысяч человек.

Лечение на круглосуточных стационарных койках получили 9253 пациента. Ежегодно в наркологических отделениях проходят лечение около 20 тысяч пациентов. Повторные госпитализации связаны с особенностями самого заболевания.

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