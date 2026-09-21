«Черное небо» над Башкирией: в республике предопределили о режиме НМУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 21 сентября, в Башкирии введут режим неблагоприятных метеорологических условий, известный в народе как «Черное небо». Он будет действовать сутки – с 20:00. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Погода без ветра не дает вредным веществам рассеиваться. Они оседают у земли, на уровне жилых домов. Пока действует режим, промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.