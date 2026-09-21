Точка притяжения наркоманов: Хабиров призвал заняться клубом в уфимском «Арт-Квадрате»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ночной клуб «Мечты» в уфимском «Арт-Квадрате» может оказаться наркопритоном. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Башкирии Валерий Олейник.

Он сообщил, что в Уфе растет число отравлений наркотиками. Особенно заметно это среди несовершеннолетних. По оперативным данным правоохранительных органов, главные точки притяжения находятся прямо в центре города. Это «Арт-Квадрат» и клуб «Мечты». Заведение неоднократно попадает в сводки.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить материалы, вынести вопрос на постоянно действующую комиссию с участием силовиков и раздать необходимые поручения.

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