Хабиров анонсировал серьезные кадровые назначения: о них станет известно уже скоро

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Итоги выборов в Башкирии подведут в среду – 23 сентября. Тогда же глава республики Радий Хабиров объявит о ряде серьезных кадровых решений. Об этом он рассказал на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Руководитель региона напомнил, что подсчет голосов еще идет по всей стране, включая республику, и призвал не забегать вперед. От комментариев до официальных итогов он отказался.

Явка в Башкирии составила почти 80%. Это выше среднего показателя. Глава региона добавил, что люди шли на голосование с энтузиазмом. Он предложил провести такое же оперативное совещание послезавтра и озвучить кадровые назначения там.

По итогам обработки 88,4% бюллетеней лидирует «Единая Россия» с 64,09% голосов. У КПРФ 9,37%, у ЛДПР 8,01%, у «Справедливой России» 7,42%, у «Новых людей» 7,22%. Явка составила 80,43%.

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