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НовостиПолитика21 сентября 2026 12:29

В 2028 году Уфа примет саммит ШОС: подготовка уже началась

Уфа примет саммит ШОС в 2028 году
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уфа станет площадкой саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2028 году. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

Подготовка к масштабному форуму уже началась. Руководитель региона уточнил, что организационные вопросы обсудят на совещании в администрации президента России.

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