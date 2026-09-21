«Важнейшее политическое событие»: глава Башкирии прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму

Фото: пресс-служба главы РБ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 21 сентября глава региона Радий Хабиров прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму. По данным Центризбиркома республики явка на выборы составила в регионе более 80% избирателей.

- Это важнейшее политическое событие. Я скажу, почему мы не поставили этот вопрос первым. Потому что итоги до конца не подведены. Давайте не будем забегать вперед, по всей стране еще идут подсчеты, у нас в республике тоже идет подсчет. Я с уверенностью могу только сказать, что явка почти 80% у нас. Она выше средней. Дальше комментариев каких-либо давать не буду, - заявил Радий Хабиров.

Затем он подчеркнул, что итоги выборов будут подводиться на оперативном совещании в среду. Там же глава Башкирии анонсировал ряд «важных кадровых назначений».

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