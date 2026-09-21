Хабиров озвучил новое кадровое назначение: в Башкирии новый начальник ФСБ

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Сегодня, 21 сентября, на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров озвучил новое кадровое назначение.

– Указом Президента Российской Федерации Роман Павлович Плотников назначен начальником Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан. Опытный чекист с большим стажем работы, возглавлял уже до этого управления ФСБ в двух регионах. Мы желаем Роману Павловичу всех самых добрых пожеланий в его очень сложной и важной для нас работе, – сказал Хабиров.

Ранее на прошлой неделе о смене руководителя регионального управления ФСБ сообщила пресс-служба ведомства. Президент России Владимир Путин своим указом назначил на эту должность генерал-майора Романа Плотникова.

Роман Плотников родился в 1976 году в Пермском крае. В 2000 году окончил Пермский государственный технический университет. До работы в республике руководил отделением ФСБ по Республике Алтай и Алтайскому краю. Имеет государственные и ведомственные награды.

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