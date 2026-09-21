В Уфе отменили застройку квартала в районе проспекта Октября: такого решения добились прокуроры

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Проект планировки квартала в Советском районе Уфы отменили. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Речь идет о территории, ограниченной улицами имени города Галле, Комсомольская, Бессонова и проспектом Октября. Администрация Уфы утвердила здесь проект планировки и межевания – комплексное развитие территории по инициативе ООО СЗ «ИнвестСтрой». После строительства жилого комплекса население микрорайона выросло бы почти на полторы тысячи человек.

Новых школ и детских садов в документе не было. Планировалось задействовать существующие учреждения, хотя их наполняемость уже превышает проектную мощность, а свободных мест нет. Часть маршрутов к садикам проходит через оживленные магистрали – для дошкольников это недопустимо.

Нарушения нашли и в расчетах. Потребность в местах в садах и школах посчитали по местным нормативам, занижающим показатели, вместо более строгих республиканских стандартов. Кроме того, основная часть документа и материалы обоснования содержат разные цифры о необходимом количестве мест.

В итоге застройка носила бы точечный характер и шла бы в обход прав жителей на общедоступное и бесплатное образование.

Прокуратура принесла протест на постановление мэрии. Постановлением и.о. главы администрации Уфы документ об утверждении проекта планировки и межевания отменен.

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