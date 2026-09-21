Шесть мандатов распределены: кто от Башкирии проходит в Госдуму

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После обработки 93% бюллетеней стало известно, кто проходит в Госдуму девятого созыва от Башкирии по одномандатным округам. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, пять из шести мандатов получили представители «Единой России». Еще один округ выиграл кандидат от партии «Родина».

От «Единой России» в Госдуму проходят: Юлай Кидрасов в Благовещенском округе №4, Зариф Байгускаров в Салаватском округе №7, Эльвира Аиткулова в Белорецком округе №5, Гульнур Кульсарина в Стерлитамакском округе №8 и Денис Чернавин в Уфимском округе №3.

Партию «Родина» представляет Алексей Журавлев. Он лидирует в Нефтекамском округе №6.

Окончательные итоги ЦИК подведет после обработки всех протоколов участковых комиссий.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, «Единая Россия» набрала 57,54% голосов, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 9,27%, «Новые люди» – 7,96%, «Справедливая Россия» – 5,16%.

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