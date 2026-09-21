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НовостиОбщество21 сентября 2026 9:51

Житель Белорецка откопал боеприпас у себя на участке: на место выехали саперы

Житель Башкирии нашел у себя на участке боеприпас
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Росгвардия Башкирии

Фото: Росгвардия Башкирии

Житель Белорецка обнаружил на своем приусадебном участке предмет, похожий на гранату. Об этом рассказали в Росгвардии Башкирии.

На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Урал». Взрывотехники определили, что находка – корпус ручной осколочной гранаты Ф-1. В ходе осмотра установили: боеприпас не содержит взрывчатого вещества и не представляет угрозы для жизни и здоровья людей.

Корпус гранаты передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и экспертизы.

Росгвардия напоминает: подобные находки всегда требуют профессионального подхода. Даже сильно поврежденный боеприпас может быть опасен. Не приближайтесь к находке, не перемещайте и не разбирайте ее. Не позволяйте другим людям, особенно детям, приближаться к опасной зоне. Сообщите в единую службу спасения по телефону 112 и дождитесь прибытия специалистов.

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