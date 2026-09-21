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НовостиОбщество21 сентября 2026 9:20

Работников оставили без сотен тысяч рублей: на башкирскую стройкомпанию завели «уголовку»

В Башкирии из-за нарушения трудовых прав завели дело на стройкомпанию
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтекамске возбудили уголовное дело против руководства строительной компании ООО «АБМ Групп». Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете республики.

По данным ведомств, с ноября 2025 по апрель 2026 года руководство компании не платило зарплату пяти сотрудникам. Общая сумма долга превысила 730 тысяч рублей. Вместо расчета с работниками предприятие направляло деньги на другие хозяйственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев». Следователи изучают финансовую документацию компании, допрашивают руководство и сотрудников.

– Принимаются меры к полному погашению образовавшейся задолженности перед трудовым коллективом, – сообщает СК.

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