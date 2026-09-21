В Уфе полуторагодовалый малыш упал со второго этажа: ребенок госпитализирован

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе полуторагодовалый ребенок упал с высоты второго этажа. Малыша с различными травмами доставили в Городскую детскую клиническую больницу №17. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии.

Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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