10 человек пропали в башкирских лесах: спасатели рассказали, что с ними произошло

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии заблудились несколько групп грибников. Всего в Систему-112 поступило шесть сообщений о потерявшихся на природе людях. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В Благовещенском районе за грибами ушли и потерялись две девушки. В Иглинском районе заблудилась женщине, аналогичное случилось под Уфой. Похожий случай произошел в Ишимбайском районе – там женщина тоже пошла за грибами и не смогла найти дорогу назад. В Туймазинском районе потерялись сразу три женщины. В Чишминском районе за грибами уехали мужчина и женщина и заблудились вместе.

– К счастью, всех нашли, медицинская помощь никому не потребовалась, – сообщает ГК ЧС.

Ведомство напоминает: перед походом в лес берите заряженный телефон, сообщайте близким маршрут и время возвращения, одевайтесь в яркую одежду и не уходите далеко в незнакомую местность. Если заблудились – звоните 112 и оставайтесь на месте.

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