В Башкирии явка на выборы составила 80,43%: обработано более 88% бюллетеней

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После обработки более 88,4% бюллетеней на выборах в Башкирии подвели предварительные итоги. Явка избирателей составила 80,43%. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии республики Марина Долматова.

Лидером голосования стала «Единая Россия» с 64,09%. КПРФ набирает 9,37%, ЛДПР – 8,1%, «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 7,22%.

Остальные партии не преодолели порог в один процент. «Партия пенсионеров» получила 0,86%, «Российская экологическая партия «Зеленые»» – 0,63%, «Родина» – 0,62%, «Коммунисты России» – 0,59%, «Партия прямой демократии» – 0,49%.

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