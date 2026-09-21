Смертельное ДТП на трассе Уфа – Оренбург: виновнику вынесли приговор

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

30-летнего жителя Башкирии признали виновным в смертельном ДТП. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, в минувшем июне мужчина пьяным сел за руль Hyundai Accent. На 5-м километре трассы Р-240 Уфа – Оренбург возле деревни Мударисово он пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Пассажир нарушителя погиб на месте от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека». Мужчина свою вину признал. Уфимский районный суд вынес приговорил его к 5 годам и 3 месяцам колонии-поселения. Также его на два года лишили водительских прав.

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