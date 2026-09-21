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НовостиОбщество21 сентября 2026 5:52

В Башкирии отбой «Беспилотной опасности»: режим действовал три часа

В Уфе спустя три часа отменили режим «Беспилотная опасность»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 21 сентября, в Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность». Он действовал три часа. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Также сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 244 беспилотника самолетного типа над территорией России. Дроны уничтожили над 19 регионами и акваторией Черного моря. Среди них – Башкирия, Татарстан, Адыгея, Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Орловская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская области и Краснодарский край.

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