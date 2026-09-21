ПВО сбила 244 дрона над 19 регионами России: в том числе и над Башкирией

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО уничтожили 244 беспилотника над территорией России, в том числе и над Башкирией. Дроны атаковали 19 регионов и акваторию Черного моря. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Беспилотники сбили над Башкирией, Татарстаном, Адыгеей, Краснодарским краем, а также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Напомним, сегодня в республике ввели режим «Беспилотная опасность». Он продлился три часа. Аэропорт Уфы временно ограничил прием и выпуск самолетов.

Сейчас режим снят. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Аэропорт работает в обычном режиме.

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