ДТП с двумя погибшим в Башкирии: прокуратура взяла на контроль расследование

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смертельного ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии. В аварии погибли два человека и пострадали пятеро. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Согласно предварительным данным, авария произошла вчера около 20:00 на 16-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк. Chery Tiggo и ВАЗ-2114 столкнулись лоб в лоб. «Четырнадцатая» после этого врезался в «КамАЗ» и врезался в обочину. Иномарка слетела в кювет.

Водитель и пассажир ВАЗа погибли. Троих других пассажиров из этой машины госпитализировали – двое из них дети. Двух подростков из «Чери» увезли в больницу с травмами.

На место выехал прокурор Кармаскалинского района Александр Стрельников. Он координировал работу правоохранителей и спецслужб.

– Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, – сообщает прокуратура.

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