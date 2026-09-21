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НовостиОбщество21 сентября 2026 5:22

В Башкирии затопило подвалы: решать проблему пришлось через прокуроров и суд

В Башкирии подвалы жилых домов затопило канализационными водами
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Прокуратура Башкирии

Фото: Прокуратура Башкирии

Подвалы двух многоквартирных домов в селе Красная Башкирия затопило грунтовыми и канализационными водами. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Оба дома находятся в ведении МУП ЖКХ «Башкирия». Выяснилось, что подвальные помещения содержат плохо. Произошедшее затопление, отмечают в надзорном ведомстве, создает угрозу санитарному благополучию людей.

Прокурор подал иск. Суд обязал коммунальное предприятие устранить затопление и его последствия.

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