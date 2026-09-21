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НовостиПроисшествия21 сентября 2026 4:48

Пожар в уфимском детском саду: спасатели рассказали подробности

В Уфе загорелся детский сад
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера поздно вечером, 20 сентября, в Уфе вспыхнул пожар в групповой комнате в детском саду на улице Сипайловской. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Пожарные приехали быстро и справились с огнем. Выгорело 6 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 35 специалистов и 12 машин. Дознаватель МЧС выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Чрезвычайное ведомство призывает регулярно проверять электроприборы и проводку, не оставлять технику включенной без присмотра.

– Проводите с детьми беседы о правилах поведения при пожаре. Берегите себя и своих близких! – призвали в МЧС.

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