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НовостиОбщество21 сентября 2026 4:33

ДТП с двумя легковушками и «КамАЗом» в Башкирии: погибли два человека

В Башкирии в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

Вчера, 20 сентября, около 21:00 на 16-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк столкнулись три машины. Два человека погибли. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

За рулем ВАЗ-2114ехал 44-летний мужчина. Он ехал со стороны Уфы в направлении Белорецка и врезался во встречные Chery Tiggo и «KамАЗ». Водитель «четырнадцатой» и его 39-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

– Выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ГАИ.

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