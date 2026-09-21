ДТП с двумя легковушками и «КамАЗом» в Башкирии: погибли два человека

Фото: ГАИ Башкирии

Вчера, 20 сентября, около 21:00 на 16-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк столкнулись три машины. Два человека погибли. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

За рулем ВАЗ-2114ехал 44-летний мужчина. Он ехал со стороны Уфы в направлении Белорецка и врезался во встречные Chery Tiggo и «KамАЗ». Водитель «четырнадцатой» и его 39-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

– Выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.