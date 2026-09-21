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НовостиОбщество21 сентября 2026 4:19

«Беспилотная опасность» объявлена в Башкирии: ограничена работа аэропорта «Уфа»

В Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 21 сентября, в Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». В аэропорту «Уфа» ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Жителей попросили быть бдительными. В МЧС напомнили правила поведения при угрозе беспилотной опасности. Нужно держаться подальше от окон – при взрыве осколки стекла могут поранить. Без необходимости не выходить из дома. К обломкам беспилотников не подходить и сразу сообщать о находке по номеру 112.

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