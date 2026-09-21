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НовостиПроисшествия21 сентября 2026 4:20

Жители Уфы сообщили о хлопках над городом

Свидетельства стали поступать около восьми-девяти часов утра
Владислав КАЗАНЦЕВ

Сегодня, в понедельник 21 сентября, жители Уфы сообщили о хлопках, раздающихся над городом, в том числе и в северной его части. Соответствующие свидетельства стали поступать от горожан в соцсетях около восьми-девяти часов утра. Официальных комментариев от властей пока нет.

С 7:33 по всей Башкирии действует режим Беспилотной опасности. Аэропорт Уфы был закрыт на прием и вылет самолетов.

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