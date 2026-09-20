Выборы в Башкирии: начался третий и заключительный день

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Сегодня утром, 20 сентября, в Башкирии стартовал заключительный день голосования. Участки открылись в 08:00.

За два дня на выборы пришли 54,64% избирателей – такие данные комиссия привела Центральная избирательная комиссия республики. В 14 муниципальных районах явка перевалила за 60%. В список вошли Аскинский, Балтачевский, Бижбулякский, Благоварский, Бураевский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Илишевский, Кигинский, Миякинский, Салаватский, Татышлинский, Федоровский и Чекмагушевский районы.

В Уфе активнее других голосовали жители Демского, Калининского и Советского районов. Среди городских округов впереди Агидель, Кумертау, Нефтекамск и Салават.

Кандидат социологических наук Антон Лукаш отнес Башкирию к регионам с высокой явкой. Об этом он заявил в Общественном пресс-центре по выборам в республике.

Избирательные участки проработают до 20:00. Жители Башкирии выбирают депутатов Государственной Думы России, также проходят дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая республики и муниципальные кампании.

Предварительные результаты станут известны к завтрашнему утру. ЦИК РФ подведет общие итоги не позднее 5 октября, а опубликует их не позднее 11 октября.

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