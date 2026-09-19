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НовостиОбщество19 сентября 2026 17:28

Еще день «Черного неба»: в Башкирии продлили режим НМУ

В Башкирии на 24 часа продлили режим «Черное небо»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим неблагоприятных метеоусловий в Башкирии продлили еще на сутки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня с 20:00 режим НМУ, который в народе называют «Черным небом», продолжил действовать еще 24 часа в городских и сельских поселениях республики.

Погода стоит безветренная, поэтому вредные вещества не рассеиваются в воздухе. Они оседают у земли – на уровне жилых домов. Пока режим действует, промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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