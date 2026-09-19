Эксперты о выборах в Башкирии: республика в лидерах по активности избирателей

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Кандидат социологических наук Антон Лукаш назвал Башкирию одним из регионов с высокой явкой на выборах. Об этом он рассказал в Общественном пресс-центре по выборам в республике.

Эксперт напомнил, что Башкирия стала первым регионом, куда приехала федеральная команда по подготовке наблюдателей в рамках пилотного проекта. По его словам, быть первым всегда трудно и рискованно, но проект удался. Он позволил быстро отшлифовать нужные компетенции, и результат этой работы виден сейчас: явка в республике выше, чем во многих других регионах России.

Лукаш также оценил систему видеонаблюдения и центры общественного наблюдения. Он отметил, что на участки приходят целыми семьями, среди голосующих много молодежи и участников специальной военной операции. Эксперт считает, что голосование превратилось в форму самоидентификации населения: люди понимают, что их выбор определяет будущее.

Политолог Арсен Шаяхметов согласился с коллегой. Он отметил, что на фоне других регионов Башкирия выглядит активнее.

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