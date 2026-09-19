В Уфе принудительно госпитализировали больного туберкулезом: потребовалась помощь приставов

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В Уфе судебные приставы доставили 55-летнего мужчину в туберкулезную клинику для лечения в принудительном порядке. Об этом рассказали в Федеральной службы судебных приставов Башкирии.

Туберкулез, отмечают в ведомстве, является опасной инфекцией, которая угрожает не только самому больному, но и всем, кто с ним контактирует. Если человек отказывается от терапии и пренебрегает мерами безопасности, инфекция распространяется дальше. Поэтому закон предусматривает защиту общественного здоровья, в том числе принудительную госпитализацию.

В уфимское отделение судебных приставов поступил исполнительный документ. Суд постановил поместить мужчину в Республиканский клинический физиопульмонологический центр на полгода. Приставы выяснили, где уфимец, надели средства индивидуальной защиты и повезли его на спецтранспорте в медучреждение, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.

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