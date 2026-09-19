Ребенок чуть не лишился глаза и вообще зрения: уфимским врачам удалось это предотвратить спасли ребенку глаз

Фото: Уфимский НИИ глазных болезней

Уфимские медики спасли зрение маленькому пациенту с тяжелой травмой глаза. Об этом рассказали в городском научно-исследовательском институте глазных болезней.

У ребенка выявили посттравматический эндофтальмит – гнойное воспаление внутренних структур глазного яблока. При таком заболевании в стекловидном теле скапливается гной. Это состояние относят к самым опасным в офтальмологии: без своевременной помощи человек теряет зрение, а затем и сам глаз как орган.

При поступлении в клинику зрение пациента оценивали как неправильную светопроекцию. Проще говоря, он различал лишь направление света. На сетчатке при этом оставалось инородное тело.

Хирурги действовали без промедления. Они провели экстренную витрэктомию – удалили стекловидное тело, аспирировали хрусталик и поставили на его место интраокулярную линзу. Затем извлекли амагнитное инородное тело и ввели антибактериальные препараты внутрь глаза.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.