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НовостиОбщество19 сентября 2026 16:03

В Башкирии завершился второй день выборов: явка избирателей достигла почти 55%

В Башкирии за два дня выборов явка избирателей достигла почти 55%
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия Башкирии подвела итоги второго дня выборов: к 20:00 19 сентября на участки пришли 54,64% избирателей.

Выше 60% явка оказалась сразу в 14 муниципальных районах – Аскинском, Балтачевском, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Кигинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Федоровском и Чекмагушевском. В столице республики самую высокую активность показали жители Демского, Калининского и Советского районов. А среди городских округов впереди Агидель, Кумертау, Нефтекамск и Салават.

До конца выборов остается один день, завтра избирательные участки вновь откроются в 08:00 будут работать до 20:00. Республика выбирает депутатов Государственной Думы России, а также участвует в дополнительных выборах депутата Государственного Собрания – Курултая Башкирии и в муниципальных кампаниях.

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