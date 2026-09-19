Жильцы, УК или власти: кто отвечает за придомовую территорию

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Уфимцам разъяснили, в каком случае расходы на придомовую территорию ложатся на самих жильцов. Как утверждают власти, главный критерий – постановка участка на кадастровый учет.

Если территория откадастрирована, то газоны, дорожки и проезды вокруг дома принадлежат всем собственникам квартир. Содержать их, включая ремонт тротуаров и проездов, должна управляющая компания, а затраты делят между жильцами – пропорционально площади их квартир.

Все решения принимает общее собрание собственников многоквартирного дома. Например, чтобы обустроить тротуар, нужно собрать жильцов, определить источник финансирования, оформить протокол и передать его в управляющую компанию.

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