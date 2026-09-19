Фото: ЦИК Башкирии

Сразу в нескольких деревнях Башкирии с необычными названиями прошло голосование на выборах.

Первой стопроцентную явку показала деревня Париж в Кигинском районе – правда, избирателей там всего девять, и все они пожилые люди. Члены участковой комиссии приезжают к ним на дом. Сами жители говорят, что голосуют всей душой за сильную Россию и за победу.

Своя Венеция есть в Дюртюлинском районе. По преданию, имя ей дал агротехник, вернувшийся с Первой мировой войны, – разливы местной реки напомнили ему Италию. Участок открыли на базе санатория «Венеция».

В Буздякском районе, в 150 километрах от Марса, находится деревня Уран. Ящик для голосования на дом попросили принести 30 человек из 457, а сам участок работает в сельском клубе. Молодых семей здесь хватает, и два года назад на средства жителей в деревне появилась новая мечеть.

В деревне Марс Аургазинского района избирателей всего 25. В основном это люди старше 80 лет, но праздники здесь все равно отмечают с гармошкой, песнями и гуляньями.

Отдали голоса и жители Русской Швейцарии в Белебеевском районе. Легенда гласит, что солдаты вернулись с Отечественной войны 1812 года и увидели в родных пейзажах швейцарские мотивы. Позже предприниматель Иван Каньшин открыл здесь кумысолечебницу и закрепил это имя на карте.

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