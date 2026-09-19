В Башкирии создают новый туристический центр: он появится на территории разрушенного памятника архитектуры

Фото: Администрация главы Башкирии

В Башкирии создают еще один туристический центр – вокруг усадьбы Топорниных в Кушнаренково. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

Проект благоустройства этой территории в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и получил федеральную поддержку.

Работы уже идут полным ходом, завершить их планируют в следующем году. Площадь перед усадьбой почти готова, а на 2027-ой намечено обустройство дорожек в лесном массиве и смотровых площадок. Оттуда откроется вид на реку Белую.

Здание построили в начале позапрошлого века. После революции в нем размещался техникум, в годы Великой Отечественной войны – разведшкола Коминтерна. В 90-е здесь произошел крупный пожар, и с тех пор этот памятник архитектуры и объект культурного наследия находится в плачевном состоянии. Хабиров отметил, что надеется когда-нибудь решить и этот вопрос.

Территорию продолжат развивать и после благоустройства. Планируется привлекать бизнес, а саму усадьбу включат в маршрут туристического проекта «Башкирское долголетие».

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