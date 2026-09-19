Пассажиры застряли в Сочи из-за угрозы БПЛА: рейс в Уфу задержали более чем на 16 часов

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 19 сентября, два рейса UTair между Уфой и Сочи задержали 19 сентября из-за угрозы беспилотников в Краснодарском крае. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта столицы Башкирии.

Вылет из Уфы в Сочи планировали на 13:10, но перенесли на 20:00. Обратный борт должен был приземлиться в 00:55, однако сел в Уфе только в 17:09. Пассажирам пришлось ждать больше 16 часов.

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