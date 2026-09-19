Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2026 14:25

Пассажиры застряли в Сочи из-за угрозы БПЛА: рейс в Уфу задержали более чем на 16 часов

Авиарейс между Уфой и Сочи задержали более чем на 16 часов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 19 сентября, два рейса UTair между Уфой и Сочи задержали 19 сентября из-за угрозы беспилотников в Краснодарском крае. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта столицы Башкирии.

Вылет из Уфы в Сочи планировали на 13:10, но перенесли на 20:00. Обратный борт должен был приземлиться в 00:55, однако сел в Уфе только в 17:09. Пассажирам пришлось ждать больше 16 часов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.