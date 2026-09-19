Тепло и без осадков: в Башкирии прогнозируют летнюю погоду

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 20 сентября, в Башкирии синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков и ночные заморозки. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Башгидромета.

Ночью температура опустится до +3, +8°C, в ряде районов возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°C. Днем потеплеет до +18, +23°C. Ветер будет слабый, переменных направлений, от нуля до пяти метров в секунду.

– Ночью и утром на дорогах местами туман, видимость 500 м и менее, – сообщает ГК ЧС.

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