Фото: ГАИ Уфы

В Уфе 30-летний водитель электросамоката пострадал после столкновения с легковым автомобилем. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

В центре Уфы в ДТП с BMW пострадал электросамокатчик

Инцидент произошел сегодня в обеденное время у сквера Ленина. Мужчина ехал по автобусной полосе улицы Ленина, когда BMW выехала со стоянки торгового комплекса и оказалась на его пути. В результате столкновения пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение.

– По факту ДТП начато административное расследование, – сообщает ГАИ.

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