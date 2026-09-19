Половина срока выборов в Башкирии позади: уже проголосовало более 43% избирателей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 19 сентября, к 15:00 явка на выборах в Башкирии составила 43,48%. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии республики.

Заместитель председателя комиссии Марат Гадилов отметил, что для региона традиционно характерна высокая активность избирателей. За ходом голосования следят более 15 800 наблюдателей – от кандидатов, политических партий, избирательных объединений и Общественной палаты.

Голосование идет три дня – с 18 по 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00. Жители выбирают депутатов Государственной Думы России, а также участвуют в дополнительных выборах депутата Государственного Собрания – Курултая республики и муниципальных выборах.

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