Детский сад – бесплатно: в Башкирии семьям участников СВО предоставили новую меру поддержки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также бойцов подразделения «БАРС» освободили от родительской платы за детский сад. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Льгота распространяется на граждан России, проживающих в регионе. В расширенный перечень вошли несколько категорий: участники СВО и те, кто содействовал выполнению ее задач; участники отражения вооруженного вторжения на территорию страны; военнослужащие, воевавшие в составе ВС РФ, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской народных республик начиная с 11 мая 2014 года; лица, зачисленные в подразделение «БАРС» Министерства обороны; граждане, получившие ранения или заболевания в ходе операции.

Кроме того, льгота предусмотрена для родителей и законных представителей детей военнослужащих, погибших в ходе СВО или признанных безвестно отсутствующими.

Место и дата заключения контракта о прохождении военной службы значения не имеют – мера поддержки предоставляется независимо от этих факторов.

Кстати, всего в республике действует более 50 мер поддержки участников и ветеранов СВО и их семей: помощь в получении образования и лечения, содействие в трудоустройстве, реабилитация и социализация.

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