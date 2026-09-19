До 250 тысяч рублей! Уфимцам предлагают заманчивые вакансии

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Республиканский центр занятости населения опубликовал список вакансий с наиболее высоким уровнем заработной платы. Об этом рассказали в администрации Уфы.

В топе – позиция DevOps-инженера в АО «Информационные технологии и коммуникационные системы»: зарплата от 200 до 250 тысяч рублей. Менеджер по продажам в ООО «Дубльгис» может зарабатывать от 55 до 250 тысяч рублей в зависимости от результата. Машинисту крана автомобильного и КМУ в АО «Башнефтегеофизика» предлагают до 230 тысяч рублей.

Водитель грузового или специального автомобиля в ООО «Транстерминал» может рассчитывать на доход от 90 до 220 тысяч рублей. Производитель работ в ООО «Сиб Мир» – на 160-210 тысяч рублей. Технический писатель в АО «Информационные технологии и коммуникационные системы» – на 150-200 тысяч рублей.

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