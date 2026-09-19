Туман и заморозки: МЧС предупредило жителей Башкирии о непростых погодных условиях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 20 сентября, в Башкирии ожидается сложная погода: заморозки до -2°C в воздухе и на поверхности почвы, туман с видимостью менее 500 метров в ряде мест, а также чрезвычайная пожароопасность. Об этом рассказали в МЧС республики.

Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при переходе дорог. Водителям советуют снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.