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НовостиОбщество19 сентября 2026 9:16

«Пытались внести тревожную струю»: эксперт опроверг вброс о голосовании мужчин в военкоматах

В Башкирии эксперт опроверг фейк о голосовании мужчин в военкоматах
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В первый день выборов в нескольких регионах России, в том числе в Башкирии, распространился фейк о том, что мужчины якобы обязаны голосовать в военкоматах. Об этом рассказал член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый Мониторинг» Александр Брод. По его словам, ложная информация распространялась с фиктивного аккаунта.

– Снова спекулировали на теме СВО, пытались внести тревожную струю, – заявил эксперт.

Специалист подчеркнул, что сведения не соответствуют действительности, а авторитетные ресурсы оперативно опровергли этот вброс.

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