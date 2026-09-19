«Пытались внести тревожную струю»: эксперт опроверг вброс о голосовании мужчин в военкоматах

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В первый день выборов в нескольких регионах России, в том числе в Башкирии, распространился фейк о том, что мужчины якобы обязаны голосовать в военкоматах. Об этом рассказал член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый Мониторинг» Александр Брод. По его словам, ложная информация распространялась с фиктивного аккаунта.

– Снова спекулировали на теме СВО, пытались внести тревожную струю, – заявил эксперт.

Специалист подчеркнул, что сведения не соответствуют действительности, а авторитетные ресурсы оперативно опровергли этот вброс.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.