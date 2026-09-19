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НовостиОбщество19 сентября 2026 8:46

Женщина удивительной судьбы: жительница Башкирии в 103 года пришла голосовать на выборы

103-летняя жительница Башкирии отдала свой голос на выборах
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Руслан Никонов

Фото: Руслан Никонов

Фархана Исмагилова из башкирского села Энергетик не пропускает ни одни выборы – и в этот раз, в возрасте 103 лет, она снова пришла на участок сама. Ее трудовой стаж – 47 лет, и это без учета трех лет работы няней. На пенсию она ушла с должности начальника караула военизированной охраны Кармановской ГРЭС, где проработала 17 лет и руководила 14 сотрудниками – учила их стрелять, разбирать винтовку и ухаживать за оружием.

Сегодня трудно угадать в небольшой хрупкой женщине бывшего строгого командира. На участок она зашла с пожеланиями здоровья и благополучия всем присутствующим, их близким и главе государства – и с теми же пожеланиями мира ушла, забрав бюллетень.

Долгожительницу в селе знают и уважают все. Фархана Гареевна до сих пор живет самостоятельно – сама готовит еду, ходит в магазин и при необходимости добирается до Нефтекамска, который находится в 30 километрах от села. Дом она тоже содержит в чистоте и уюте сама.

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