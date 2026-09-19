Природный пожар в Башкирии: в Учалах вспыхнула сухая трава

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали одно загорание сухой растительности – в городе Учалы. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в регионе выявили 30 очагов лесных пожаров на площади более 284 гектаров. Помимо этого, зафиксировали 288 загораний сухой растительности – они охватили более 1981 гектара.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в ГК ЧС.

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