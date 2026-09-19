В Башкирии могут сорваться сроки ремонта больницы: прокуратура взяла ситуацию на контроль

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура проверила, как исполняется законодательство при реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Зианчуринском районе Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Идет капитальный ремонт здания стационара Исянгуловской центральной районной больницы. Исполняющий обязанности прокурора района Галим Юлдашбаев выехал на объект, оценил темпы и объемы работ, а также то, насколько площадки укомплектованы рабочими и техникой.

Из-за выявленных недостатков заказчику и руководителю подрядной организации объявили предостережения о недопустимости нарушения сроков исполнения контракта.

– Завершение капитального ремонта находится на контроле прокуратуры района, – заверили в надзорном ведомстве.

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