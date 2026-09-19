В 17 – за руль и «на грудь»: в Башкирии наказали пьяного подростка-водителя

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии сотрудники ДПС остановили автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился подросток. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

По его данным, 17-летний житель Калтасинского района, не дожидаясь совершеннолетия и не окончив автошколу, сел за руль и приехал в Нефтекамск. Патруль остановил машину около четырех часов утра на улице Парковой для проверки. От молодого человека исходил запах спиртного. Алкотестер показал 0,369 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Нарушителю выписали штраф 45 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. «Гранту» эвакуировали на спецстоянку.

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