В Башкирии директора компании осудили за долги: он не платил подчиненным зарплату несколько месяцев

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор директору ООО «АЛИД-ИНЖИНИРИНГ». Его признали виновным по уголовной статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, с октября по декабрь 2024 года руководитель организации не выплачивал зарплату сотрудникам, хотя финансовая возможность у него была. Деньги, которые поступали на счета компании, он направлял на другие цели – в том числе на покупку дорогих автомобилей и предоставление займов контрагентам. Общая сумма долга составила около четырех миллионов рублей.

Мировой судья назначил директору штраф в 150 тысяч рублей. Также были удовлетворен иск о взыскании задолженности в пользу работников.

– В целях обеспечения исковых требований на принадлежащие подсудимому дорогостоящие транспортные средства, в том числе марок «Мерседес ГЛК», «БМВ Х3», «БМВ 7 серии», наложены аресты, – сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.